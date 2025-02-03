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        Adana'da alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda 3 gün saklanan hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 07:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:41
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        Adana'da alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda 3 gün saklanan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta alışveriş merkezindeki kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira çaldıktan sonra kaçan şüphelinin havalandırma boşluğunda saklandığını tespit etti.

        Alışveriş merkezinin tüm giriş ve çıkışlarının kapatılmasının yanı sıra bağlantılı yollarında da önlem alan ekipler, gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için de çalışma yürüttü.

        AFAD ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmalarda ekipler, şüpheliyi bulmak için iş yeri krokisinin incelenmesinin ardından havalandırmaya girerek arama yaptı.

        - Havalandırmadan çıkıp kaçarken yakalandı

        Ekiplerin alışveriş merkezini "ablukaya" almasının ardından hareket etmekte zorlanan şüpheli havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atladı.

        İş yerinin kapısından koşarak çıkan zanlı kaçmak istediği sırada yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesinde 2 Şubat'ta, alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitmişti.

        Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira alıp havalandırma boşluğuna girerek kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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