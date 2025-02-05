GÜNCELLEME - Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda 3 gün saklanan hırsızlık şüphelisi adliyede

Burada 5 saat bekledikten sonra merkezin kapanmasıyla harekete geçen şüphelinin, girdiği kuyumcudaki altın ve parayı çalmak isterken alarmın devreye girdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin araştırmasında, 2 Şubat'ta gittiği alışveriş merkezinde yüzünü kapüşon ve maskeyle kapatan Felit B'nin, tadilattaki bir iş yerinin merdivenini kullanıp havalandırma boşluğuna çıktığı belirlendi.

Ekiplerin alışveriş merkezini ablukaya almasının ardından hareket etmekte zorlanan Felit B, saklandığı havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atlayıp kaçmaya çalışırken Kozan Çarşısı'nda yakalandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmada polis, havalandırma bölümüne girip arama yaptı.

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