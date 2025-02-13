Adana'da patronunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta Saltık Buğra Keçebaş, otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlının İstanbul'da yakalandığını açıklamıştı.

Çekiciye yüklettiği otomobilin arka koltuğunda İstanbul'a kadar giden zanlının, burada trafik ışıklarında durlduğu sırada gizlice araçtan atladığı ve kendisini almaya gelen başka bir otomobile binerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

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