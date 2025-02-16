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        ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Delen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:42
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        ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Delen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan 47 yaşındaki Delen, 12 Şubat'ta endoskopi için ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti.

        İşlem sonrasında fenalaşması nedeniyle yoğun bakıma alınan evli ve 2 çocuk annesi Delen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Delen için Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, eşi Oğuzhan Delen ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Delen'in cenazesi toprağa verildi.

        - "Operasyon gerçekleşiyor ama sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor"

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tören sonrasında gazetecilere, Rektörlük Özel Kalem Müdürü Delen'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

        Beriş, şöyle konuştu:

        "Meral Hanım aslında basit bir operasyon, endoskopi için hastanemize gidiyor. Operasyon gerçekleşiyor ama sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor. Ertesi gün tekrar hastaneye başvurduğunda bu komplikasyonlar nedeniyle birtakım tıbbi sorunlar olduğu açığa çıkıyor. Gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor ama maalesef çok hızlı şekilde bu süreç ilerliyor. Ardından kendisi yoğun bakıma alınıyor. Hayatta tutabilmek için her türlü tedbir alındı, tıbbi müdahalede bulunuldu ama maalesef bugün sabaha karşı kendisini kaybettik. Çok üzgünüz."

        Delen'in işini iyi yapan, fedakar bir basın emekçisi olduğunu dile getiren Beriş, "İşini her şeyin üzerinde tutardı. Bunun dışında çok iyi bir eş ve anneydi. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ailesine, bütün yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

        - "Gerekli inceleme ve soruşturmayı yarından itibaren başlatacağız"

        Beriş, olaya ilişkin inceleme başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hukuki birtakım prosedürler işleyecek, işlemeye de başladı. Gerek savcılığa gerek İl Sağlık Müdürlüğüne yasal çerçevede gerekli bildirimlerde bulunuldu. Biz de üniversitemiz çerçevesinde kanunların bize verdiği yetki dahilinde gerekli inceleme ve soruşturmayı yarından itibaren başlatacağız. Burada herhangi bir ihmal varsa biz de gerekli müeyyideleri uygulayacağız. Kanaatimiz, en azından hastaneye ikinci başvurusundan itibaren her şeyin yapıldığını biliyoruz. Bir eksiklik, kusur veya hata varsa bununla da alakalı her türlü tedbiri alacağız. Bununla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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