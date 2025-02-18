Adana'da yol kenarına moloz döken sürücüye 13 bin 177 lira ceza

Tırın bulunduğu yere giden ekipler, sürücüye 13 bin 177 lira ceza yazdı, aracı trafikten men etti.

Ekipler, uygulama sırasında yol kenarına park edilen tırdan moloz ve çöp döküldüğünü tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron ile uygulama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.