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        Adana'da yol kenarına moloz döken sürücüye 13 bin 177 lira ceza

        Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:09
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        Adana'da yol kenarına moloz döken sürücüye 13 bin 177 lira ceza
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        Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron ile uygulama yaptı.

        Ekipler, uygulama sırasında yol kenarına park edilen tırdan moloz ve çöp döküldüğünü tespit etti.

        Tırın bulunduğu yere giden ekipler, sürücüye 13 bin 177 lira ceza yazdı, aracı trafikten men etti.

        Sürücünün yol kenarına moloz dökmesi dron ile kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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