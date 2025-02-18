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        Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:50
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        Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir ikamet ve hafif ticari araçta arama yaptı.

        Ev ve araçtaki aramalarda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

        Polis ekipleri, araç sürücüsü ile ikametteki bir kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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