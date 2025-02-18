Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Polis ekipleri, araç sürücüsü ile ikametteki bir kişiyi gözaltına aldı.

Ev ve araçtaki aramalarda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir ikamet ve hafif ticari araçta arama yaptı.

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