Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir ikamet ve hafif ticari araçta arama yaptı.
Ev ve araçtaki aramalarda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Polis ekipleri, araç sürücüsü ile ikametteki bir kişiyi gözaltına aldı.
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