Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 828 uyuşturucu etkili hap, 258 uyuşturucu hap, 256 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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