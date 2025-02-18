Adana'da motosiklet çaldığı iddia edilen sanığa 11 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın otoparkından motosiklet çaldığı iddia edilen sanık "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 9 Aralık 2023'te sanık A.Ç'nin gece saat 02.40 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Barış Apartmanı'nın otoparkında bulunan müşteki H.G'ye ait motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Motosikletin A.Ç'nin aldığına dair tam kanaate ulaşıldığını ifade eden savcı, sanığın "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık ise olay günü uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu belirterek beraatini istedi.

Mahkeme, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.