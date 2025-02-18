AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığa "akıl sağlığı yerindedir" raporu

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş ettiği ileri sürülen sanıkla ilgili "akıl sağlığı yerindedir" raporu verildi.

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle tutuklanan Erdem Kaya'nın avukatı 22 Ekim 2024'teki Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, müvekkilinin psikolojik sorunları bulunduğunu belirterek Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesini talep etti.

Mahkeme, hastaneye gönderdiği sanıkla ilgili akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor talep etti.

Hastanede sanığın muayenelerinin ardından hazırlanan ve mahkemeye sunulan rapor, dava dosyasına eklendi.

Raporda, "Yapılan tetkikler neticesinde sanığın Türk Ceza Kanunu 32/1. maddesinde yer alan 'Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur' ile 32/2. maddesinde açıklanan 'Suç teşkil eden bir fiil işleyen kişinin algılama ve irade yeteneklerinde azalma olması halinde cezai ehliyetinin eksik olduğu kabul edilir. Cezai ehliyeti eksik olanlar hakkında ceza indirimi uygulanır veya hükmedilen hapis cezası güvenlik tedbirine çevrilir' hükümlerden istifade edemeyeceğine ve cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik kararın "oy birliği" ile alındığı da bildirildi.

- Olay

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya tutuklanmış, sanık hakkında "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.