Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı
Adana'da tarlada çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı.
Adana'da tarlada çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı.
Kozan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde tarlada çapa yapan Ali Ak (71), ayağını makineye kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çiftçi, 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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