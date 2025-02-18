Adana'da park halindeki taksi kundaklandı

Kundakçının aracını ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, daha sonra durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Adana'da bir taksi, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi.

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