Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da park halindeki taksi kundaklandı

        Adana'da bir taksi, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da park halindeki taksi kundaklandı
        ABONE OL

        Adana'da bir taksi, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde, Aras U'ya ait park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi kundaklandı.

        Kundakçının aracını ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, daha sonra durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı
        Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı
        Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığa "akıl sağlığı...
        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığa "akıl sağlığı...
        Adana'da motosiklet çaldığı iddia edilen sanığa 11 yıl hapis cezası
        Adana'da motosiklet çaldığı iddia edilen sanığa 11 yıl hapis cezası
        Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı
        Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı
        Otoyolda devrilen tanker alev alev yandı
        Otoyolda devrilen tanker alev alev yandı