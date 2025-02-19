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        Adana'da 430 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 430 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:55
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        Adana'da 430 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 430 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir aracı durdurdu.

        Araçta 280 bini tütünle doldurulmuş 430 bin kaçak makaron ele geçiren ekipler, sürücü İ.C.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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