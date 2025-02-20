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        Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:54
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        Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.

        Polis ekipleri, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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