Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının firari zanlısı yakalandı

Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönerciye 17 Şubat'ta tabancayla ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Fevzi Güçlü'nün (48) yaşamını yitirdiği saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan Muhammed Zafer Ş, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sokakta İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince yakalandı.

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