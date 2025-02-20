Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının firari zanlısı yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yeri sahibinin öldürüldüğü silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının firari zanlısı yakalandı
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yeri sahibinin öldürüldüğü silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı.

        Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönerciye 17 Şubat'ta tabancayla ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Fevzi Güçlü'nün (48) yaşamını yitirdiği saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan Muhammed Zafer Ş, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sokakta İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince yakalandı.

        Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

        Tellidere Caddesi'ndeki dönerciye 17 Şubat'ta tabancayla ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Fevzi Güçlü yaralanmıştı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi
        Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi
        Adana'da 430 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da 430 bin kaçak makaron ele geçirildi
        İspanya Savunma Bakanı Robles'ten, ülkesinin İncirlik'teki Patriot birliğin...
        İspanya Savunma Bakanı Robles'ten, ülkesinin İncirlik'teki Patriot birliğin...
        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da kamu arazisini işgal eden 135 yapı yıkıldı
        Adana'da kamu arazisini işgal eden 135 yapı yıkıldı
        Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 5 yıl 6 ay...
        Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 5 yıl 6 ay...