Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten verilen sahte araç satış ilanıyla emekli İ.B'nin (72) dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Veli Y. (27), Ender Y. (41), Hanım Y. (43), Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ve Ömer K. (27) yakalandı.

Zanlılara ait 4 milyon lira değerindeki 2 otomobil ve 3 motosiklete de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların, otomobilini satmak için internetten ilan veren kişiye aracı satın almak istediklerini söyleyerek 10 bin lira kapora gönderdiği ve ilanı kaldırmasını sağladığı öğrenildi.

Daha sonra zanlıların bu aracın fotoğraflarını kullanarak yeniden ilan verip satın almak için iletişime geçen İ.B’yi kendi hesaplarına 690 bin lira yatırmasını sağlayarak dolandırdıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y, Ender Y, Hanım Y. ve Yusuf C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Şeyma B. ve Ömer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.