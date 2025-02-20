Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da gecekonduda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezası

        Adana'da telle çevrili gecekonduda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si 15'şer yıl, biri de 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da gecekonduda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezası
        ABONE OL

        Adana'da telle çevrili gecekonduda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si 15'şer yıl, biri de 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar K.B.A, H.A. ve Ş.A. ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince 21 Eylül 2024'te merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde etrafı telle çevrili gecekonduya düzenlenen operasyonda sanıkların poşete gizledikleri sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıklarını belirtti.

        İkametteki aramada buzdolabının içerisinde 6 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve paketleme malzemesi geçirildiğini aktaran savcı, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklar ise savunmalarında uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan K.B.A. ve Ş.A'yı 15'şer yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına, sanık H.A'yı ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıp tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'a çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Van'a çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        BİM: Ceza hukuksuz ve hakkaniyetsiz
        BİM: Ceza hukuksuz ve hakkaniyetsiz
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret

        Benzer Haberler

        Restoranına silahlı saldırıda ayağından vurulan kadın: Kirayı iki gün gecik...
        Restoranına silahlı saldırıda ayağından vurulan kadın: Kirayı iki gün gecik...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının firari zanlısı yakalandı
        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının firari zanlısı yakalandı
        Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi
        Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi
        Adana'da 430 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da 430 bin kaçak makaron ele geçirildi