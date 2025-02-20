Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Yaşamını yitiren Aydın Uslu'nun cenazesi ise yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay yerinin yakınındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Uslu'ya çarpan 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araçtaki 3 kişiden Ş.D'nin (22) sürücü olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisikletiyle ilerleyen Aydın Uslu'ya (52) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Adana'da hafif ticari aracıyla çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

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