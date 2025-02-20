Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Adana'da hafif ticari aracıyla çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.
Adana'da hafif ticari aracıyla çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisikletiyle ilerleyen Aydın Uslu'ya (52) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
Olay yerinin yakınındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Uslu'ya çarpan 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araçtaki 3 kişiden Ş.D'nin (22) sürücü olduğunu tespit etti.
Kazadan yaklaşık 4 saat sonra polise teslim olan Ş.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yaşamını yitiren Aydın Uslu'nun cenazesi ise yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaza, olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, önce seyir halindeki Aydın Uslu idaresindeki elektrikli bisiklete, daha sonra aydınlatma direğine çarpmıştı. Kazada Uslu olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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