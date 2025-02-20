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        Adana'da iş yerine silahlı saldırıda yaralanan kadının tedavisi sürüyor

        Adana'da iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu anne ve babasıyla yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:38
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        Adana'da iş yerine silahlı saldırıda yaralanan kadının tedavisi sürüyor
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        Adana'da iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu anne ve babasıyla yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki iş yerlerine 16 Şubat'ta av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan Yeliz (47) ve Bülent Umaç (47) çiftinin hastanedeki tedavileri tamamlandı.

        Saldırıda yaralanan çiftin kızı Hatun Umaç'ın (21) ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Hatun Umaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini 6 ay önce İ.İ'den kiraladığını, kira ödemesini 2 gün geciktirdiği gerekçesiyle bu kişinin kendisini iş yerinden çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.

        Bunun üzerine polise başvurarak İ.İ. hakkında şikayette bulunduğunu belirten Umaç, "Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. Şikayette bulunduktan iki gün sonra bu kişi elinde silahla gelerek hem dükkanıma hem de bizlere ateş etti." dedi.

        Umaç, silahlı saldırıdan iki gün sonra da ağabeyine ait taksinin dükkanının önünde kundaklandığını, ailece can güvenliği endişesi yaşadıklarını ifade etti.

        Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve aracı kundaklayan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Olay

        Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki bir iş yerine 16 Şubat'ta av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Hatun, annesi Yeliz ve babası Bülent Umaç yaralanmıştı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen saldırıda yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

        Olaydan 2 gün sonra iş yerinin önünde park halinde bulunan Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'a ait 01 T 1977 plakalı taksi ise kundaklanmıştı. Kundakçının aracını ateşe vermesini cep telefonuyla kaydeden Umaç, durumu polis ve itfaiyeye bildirmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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