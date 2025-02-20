AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığın yargılanması sürdü

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş açan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, binaya 20 Nisan 2023'te ateş eden tutuklu sanık Erdem Kaya ile avukatı katıldı.

Mahkeme hakimi, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden gelen sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik raporun dava dosyasına eklendiğini belirtti.

Savunması alınan sanık Erdem Kaya, psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne sürerek, "Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme hakimi, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya tutuklanmış, sanık hakkında "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.