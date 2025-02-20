Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Üretim fazlası kumaşlar üniversitelilerin elinde kıyafet ve aksesuara dönüştü

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, bir fabrikanın üretim fazlası kumaşlarından giyim ve aksesuarlar tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üretim fazlası kumaşlar üniversitelilerin elinde kıyafet ve aksesuara dönüştü
        ABONE OL

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, bir fabrikanın üretim fazlası kumaşlarından giyim ve aksesuarlar tasarladı.

        Bölümdeki 14 öğrenci, drapaj dersindeki uygulamalı eğitimlerinde, doğaya dikkati çekmek ve atık kumaşları değerlendirmek için proje geliştirdi.

        Bu kapsamda kentteki bir tekstil fabrikasının yetkililerinden üretim fazlası kumaş talep eden öğrenciler, gönderilen ürünlere, atölyede kalıp çıkarma, dikme ve işleme teknikleri uyguladı.

        Öğrenciler, "Sürdürülebilir bir çevre için haydi el ele" sloganıyla yürütülen 4 aylık çalışma sonunda, 22 elbise ile maske, şapka ve taç gibi aksesuarlar yaptı.

        Kıyafet ve aksesuarlar, 27 Şubat'ta Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenecek "Doğanın Uyanışı" adlı defilede sergilenecek.

        - "Kumaşları doğayla ilgili renklere dönüştürmeye çalıştık"

        ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ceranoğlu Terece, AA muhabirine, defilenin hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Terece, tasarımlarda "Her nefes için ağaç", "Suyu israf etme" ve "Yeşile yönel" gibi farklı temaların yansıtıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kumaşların hepsi denim. Mavi tonlar ağırlıkta olmasına rağmen beyaz kumaşları da doğayla ilgili renklere dönüştürmeye çalıştık. Firmadan gelen farklı tonlardaki kumaşları da kullanmaya çalıştık. Tüm tasarımlar öğrencilere ait. İnsanların doğayla ilgili konuları giysilerde bulabileceğini düşünüyoruz."

        - "Bizim için özellikle geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemli"

        Bölümün 3. sınıf öğrencilerinden Özlem Özyavuz, tasarımında deniz kirliliği temasını işlediğini anlattı.

        Çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Özyavuz, "Denizdeki canlılar, bitkiler, onların şekilleri, renkleri ve biçimleri, biz tasarımcılara her zaman ilham kaynağı olmuştur. Bizim için geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemli. Defile için heyecanlı ve gururluyum." dedi.

        Harun Polat ise elbisede elyaf ve akrilik boyayla heyelan görüntüsünü yansıtmaya çalıştığını söyledi.

        Döndü Erdoğan da ilk defa bir tasarımının defilede yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Projenin içinde olmak çok gurur verici çünkü atık kumaşlarla yapıyoruz. Kumaşa, su yolu tekniği kullanarak drapaj tekniğiyle bir form kazandırdım. Deniz görüntüsü elde edeceğim bir kumaş tercih ettim ve içerisine bazı şeyler ekledim. Denizlere bırakılan atıklar, hayalet ağlar ve plastikler suda çok uzun süre çözülmüyor. Onların ekolojik sistemi bozmasından dolayı bu konuyu ele almak istedim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"

        Benzer Haberler

        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığın yargılanması...
        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığın yargılanması...
        Adana'da iş yerine silahlı saldırıda yaralanan kadının tedavisi sürüyor
        Adana'da iş yerine silahlı saldırıda yaralanan kadının tedavisi sürüyor
        Ölümlü kazaya karışan sürücünün, içki masasında fotoğrafı ortaya çıktı
        Ölümlü kazaya karışan sürücünün, içki masasında fotoğrafı ortaya çıktı
        Doğu Akdeniz'deki sulak alanlar 70 türde 300 binden fazla su kuşunu misafir...
        Doğu Akdeniz'deki sulak alanlar 70 türde 300 binden fazla su kuşunu misafir...
        Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü tutuklan...
        Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü tutuklan...
        Kendini infaz koruma memuru olarak tanıtıp, 690 bin TL dolandırdı
        Kendini infaz koruma memuru olarak tanıtıp, 690 bin TL dolandırdı