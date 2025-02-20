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        Adana'da "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı düzenlendi

        Adana'da Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) tarafından "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:35
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        Adana'da "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı düzenlendi
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        Adana'da Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) tarafından "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı gerçekleştirildi.

        NİSAD Genel Sekreteri İsmail Kemaloğlu, Çırçır Sanat ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe 36 milyar dolardan fazla ihracat yaptığını söyledi.

        Türkiye'nin 4,5 trilyon dolarlık dünya tarımsal hasılasından yüzde 1,5 pay aldığını ifade eden Kemaloğlu, "Türkiye'nin 70 milyar dolar civarında bir hasılası var. Yüzde 3'ü alabilir mi, gayet alabilir." dedi.

        Kemaloğlu, dünyada yaklaşık 500 milyon ton hububat ihracatı olduğunun bilgisini vererek, şöyle konuştu:

        "Bunların yaklaşık 200 milyon tonu Türkiye'nin etrafından geçiyor. Yaklaşık 270 milyon ton yağlı tohumlar ticareti var. Türkiye'nin güney tarafı net ithalatçı olan ülkeler. Ortada ise tarım ve gıda üssü, geçiş köprüsü, muazzam bir potansiyeli olan Türkiye. Önümüzdeki süreçte bu baskın özelliği daha güçlenecek. Üretenler, ihraç edenlerle ithal edenler arasında dünya piyasasında çok daha aktif olacak bir Türkiye olacak."

        - Çevre Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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