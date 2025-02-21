Adana'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan tutuklu sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık R.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın merkez Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğunu ve silahı tutukluk yapınca polislerin etkisizleştirmesi sonucu yakalandığını belirterek, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık R.D, savunmasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Olay sebebiyle uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğinin bahçesine 23 Şubat 2024'te gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada giren R.D'nin ateş açmaya çalıştığı pompalı tüfeği tutukluk yapmıştı.

Polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandıktan sonra tutuklanan sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan da 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.