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        Adana'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan tutuklu sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:36
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        Adana'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan tutuklu sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık R.D. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın merkez Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğunu ve silahı tutukluk yapınca polislerin etkisizleştirmesi sonucu yakalandığını belirterek, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık R.D, savunmasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Olay sebebiyle uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğinin bahçesine 23 Şubat 2024'te gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada giren R.D'nin ateş açmaya çalıştığı pompalı tüfeği tutukluk yapmıştı.

        Polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandıktan sonra tutuklanan sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan da 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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