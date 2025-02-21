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        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:45
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        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.D. ve avukatı katıldı.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, M.D'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.D. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

        FETÖ üyesi olmadığını ileri süren M.D, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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