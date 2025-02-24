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        GÜNCELLEME - Adana'da kavga sırasında bıçaklanan kişi öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:37
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        GÜNCELLEME - Adana'da kavga sırasında bıçaklanan kişi öldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Şevkiye Mahallesi'nde Orhan Akçasu (23) ile M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.A'nın bıçakla ağır yaraladığı Akçasu, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Tedaviye alınan Akçasu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri zanlı M.A'yı gözaltına aldı.

        Öte yandan kavga anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtta, Akçasu'nun kendisine bıçakla saldıran zanlıdan kaçmaya çalışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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