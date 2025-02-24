GÜNCELLEME - Adana'da kavga sırasında bıçaklanan kişi öldü

Öte yandan kavga anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtta, Akçasu'nun kendisine bıçakla saldıran zanlıdan kaçmaya çalışması yer alıyor.

Şevkiye Mahallesi'nde Orhan Akçasu (23) ile M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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