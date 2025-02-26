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        Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:46
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        Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 5 kişilik bir grubun yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirledi. Bunun üzerine elebaşılığını B.T'nin yaptığı öne sürülen gruba yönelik iki adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda B.T. ile K.B, K.O, M.A. ve E.Y. yakalandı. Ekipler, adreslerdeki aramalarda 30 cep telefonu, 30 sim kart, 7 dizüstü bilgisayar, 10 flaş bellek ve 6 soğuk cüzdana el koydu.

        Şebekenin başkalarına ait banka hesaplarını kullandığı, bu hesaplardan günlük yaklaşık 2 milyon lira işlem yaptığı ve suç gelirini bu hesaplar üzerinden kripto varlıklara aktardığı ileri sürüldü.

        Bu arada, elebaşı olduğu öne sürülen B.T'nin diğer 4 şüpheliyi haftalık 8 bin lira karşılığında vardiyalı olarak çalıştırdığı iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T, K.B. ve K.O. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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