Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 50 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 11 kilo 713 gram esrar, 2 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 206 gram kokain, 136 gram eroin, 987 uyuşturucu hap ile 5 bin 660 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Şubat'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerini aradı.

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