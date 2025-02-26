Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla ilçede başlatılan huzur ve güven uygulamasını sürdürdü.
Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmayla yağma suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Sergen A. ile bilişim ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan Samet H'yi yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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