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        Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:53
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        Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla ilçede başlatılan huzur ve güven uygulamasını sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmayla yağma suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Sergen A. ile bilişim ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan Samet H'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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