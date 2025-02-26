Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmayla yağma suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Sergen A. ile bilişim ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan Samet H'yi yakaladı.

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