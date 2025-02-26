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        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:17
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        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ş. ve avukatı katıldı.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, G.Ş'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık G.Ş. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

        FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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