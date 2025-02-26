Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, G.Ş'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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