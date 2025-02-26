Adana'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şevkiye Mahallesi'nde sokakta 24 Şubat'ta Orhan Akçasu'nun (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı M.A'nın ardından kavgaya karıştıkları iddia edilen şüpheliler S.A, İ.T, M.E, H.S. ve A.M.K'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan M.A. tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i ise serbest bırakıldı.

Sokakta kavga ettiği M.A. tarafından bıçakla yaralanan Orhan Akçasu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kavganın ardından M.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.