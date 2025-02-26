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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:12
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.I. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 12 Ekim 2024'te merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde motosikletinin koltuğunun altına gizlediği 48 gram kokaini A.C'ye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        M.I'nın benzer suçlardan sabıkasının olduğunu anlatan savcı, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden sanık ise beraatine karar verilmesini talep etti.

        Sanığın avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.I'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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