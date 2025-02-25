Adana'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kozan ilçesinde 23 Şubat'ta bir iş yerinde darbedilen gencin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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