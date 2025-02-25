Adana'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kozan ilçesinde 23 Şubat'ta bir iş yerindeki gencin darbedilmesine ilişkin dün gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. ve A.E, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kozan ilçesinde 23 Şubat'ta bir iş yerinde darbedilen gencin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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