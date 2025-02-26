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        Adana'da yangın çıkan yük gemisi hasar gördü

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yanan yük gemisinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:15 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:15
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        Adana'da yangın çıkan yük gemisi hasar gördü
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yanan yük gemisinde hasar meydana geldi.

        Sugözü Mahallesi'ndeki limanda bulunan yük gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu gemide hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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