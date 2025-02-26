Adana'da yangın çıkan yük gemisi hasar gördü
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yanan yük gemisinde hasar meydana geldi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yanan yük gemisinde hasar meydana geldi.
Sugözü Mahallesi'ndeki limanda bulunan yük gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu gemide hasar oluştu.
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