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        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşısında

        Adana'da mezarlık ziyaretinde anne ve iki kızını tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:45
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        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşısında
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        Adana'da mezarlık ziyaretinde anne ve iki kızını tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Şemsettin Erkuvan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Erkuvan, savunmasında, mezarlıktaki olaydan 2 ay önce oğlu Muzaffer Erkuvan'ın öldüğünü söyledi.

        Oğlunun intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Erkuvan, şu beyanda bulundu:

        "Olay günü oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Gelinim Güldane, annesi Şenay ve ablası Gaye de tesadüfen buradaydı. Onları görünce sinirlenip silahımı çıkararak oğlumu kimin öldürdüğünü sormak istedim. Bu sırada gelinim Güldane'ye 'Niye böyle yaptın? Her şey senin yüzünden oldu' dedim. O da 'Sıra sende' dedi. Sinirlenip hepsine ateş ettim. Öldürme amacım yoktu eğer öyle olsaydı önceden yapardım. Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım."

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda 21 Ekim 2024'te Güldane Gerçek, 24 Ağustos 2024'te intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek ile yanındaki ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Polis ekiplerince yakalanan Şemsettin Erkuvan, 26 Ekim 2024'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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