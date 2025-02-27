Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu 2 sanıktan birine 15 yıl hapis ve 30 bin lira, diğerine de 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa hapis cezası
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu 2 sanıktan birine 15 yıl hapis ve 30 bin lira, diğerine de 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar O.E. ile A.D.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 6 Eylül 2024'te polis ekiplerince Yeşilyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek O.E'nin idaresindeki otomobilin durdurulduğunu belirtti.

        Aramada, O.E'nin üzerinde 39 gram eroin, A.D.Y'nin üst aramasında ise 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları ile cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak O.E. ve A.D.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanıklar savunmasında haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık O.E'yi 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına, sanık A.D.Y'yi ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'nün 'mahrem imamı' yaka...
        Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'nün 'mahrem imamı' yaka...
        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşı...
        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşı...
        Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu
        Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu
        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı:
        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı: