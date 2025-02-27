Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu 2 sanıktan birine 15 yıl hapis ve 30 bin lira, diğerine de 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar O.E. ile A.D.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 6 Eylül 2024'te polis ekiplerince Yeşilyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek O.E'nin idaresindeki otomobilin durdurulduğunu belirtti.

Aramada, O.E'nin üzerinde 39 gram eroin, A.D.Y'nin üst aramasında ise 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları ile cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak O.E. ve A.D.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklar savunmasında haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık O.E'yi 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına, sanık A.D.Y'yi ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.