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        Adana'da polis, vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi

        Adana'da narkotik ekipleri, vatandaşlara uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:37
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        Adana'da polis, vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi
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        Adana'da narkotik ekipleri, vatandaşlara uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirmede bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, iş yerleri ve okullarda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ekipler, vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmaları ve uyuşturucunun insan üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi.

        Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirten ekipler, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla ihbar etme imkanı sağlayan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile ilgili de bilgi paylaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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