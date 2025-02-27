Adana'da polis, vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirten ekipler, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla ihbar etme imkanı sağlayan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile ilgili de bilgi paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, iş yerleri ve okullarda vatandaşlarla bir araya geldi.

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