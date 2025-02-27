Adana Valisi Köşger, sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki faaliyet gösteren bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.

Köşger, ziyarette firmaların çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, tesislerde incelemelerde bulundu.

Adana'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan, istihdam oluşturan ve ülkenin üretim gücüne güç katan sanayi kuruluşlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Çevreye duyarlı üretim teknikleri ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı ile ilimizdeki sanayi kuruluşlarımız sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Bizler de sanayi kuruluşlarımızın önünü açmak, üretim kapasitelerini artırmalarını sağlamak ve rekabet gücünü güçlendirmek adına her zaman firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım ortamını iyileştirmek, sanayicilerimizin karşılaştığı zorlukları hafifletmek ve inovasyona dayalı bir büyüme sürecini desteklemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız. Hep birlikte daha güçlü bir Adana, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilimizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum."