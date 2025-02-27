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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösteriye katıldığı öne sürülen sanık hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:51
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösteriye katıldığı öne sürülen sanık hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Terör örgütünün çağrısı üzerine 23 Mart 2024'te Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen gösteride yer aldığı iddia edilen tutuksuz A.Ş. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 3 yıldan 6 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, A.Ş'nin örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak ara sokakları bir süre trafiğe kapattığı, lastik yaktığı, güvenlik güçlerine taş, sopa, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırıda bulunduğu belirtildi.

        İddianamede, kimliğini gizlemek için yüzünü bez parçasıyla örttüğü aktarılan sanığın, terör örgütü lehine slogan attığı bilgisi yer aldı.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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