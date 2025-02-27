Adana'da konteyner çalmaya çalışırken yakalanan 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol kenarındaki tekerlekli konteyneri çalmaya çalışırken yakalanan 2 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol kenarındaki tekerlekli konteyneri çalmaya çalışırken yakalanan 2 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.K. ve F.B. ile avukatlar katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanıkların, 4 Eylül 2022'de çiftçi C.B'nin Zeytinli Mahallesi'nde yol kenarına bıraktığı tekerlekli konteynerini iple araçlarına bağladıklarını belirtti.
Konteynerle yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra ipin kopması nedeniyle duran sanıkların, olayı fark eden vatandaşların ihbarıyla polis ekiplerince yakalandığını anlatan savcı, Y.K. ve F.B'nin "Kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanıklar ise haklarındaki suçlamayı reddetti, beraatlerini talep etti.
Avukatları da dinleyen hakim, "Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5'er yıl hapse çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.
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