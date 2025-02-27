Adana'da konteyner çalmaya çalışırken yakalanan 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası

Sanıklar ise haklarındaki suçlamayı reddetti, beraatlerini talep etti.

Konteynerle yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra ipin kopması nedeniyle duran sanıkların, olayı fark eden vatandaşların ihbarıyla polis ekiplerince yakalandığını anlatan savcı, Y.K. ve F.B'nin "Kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.K. ve F.B. ile avukatlar katıldı.

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