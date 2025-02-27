Yüreğir'de ramazan boyunca iftar sofrası kurulacak

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Yüreğir Kaymakamlığınca, merkez Yüreğir ilçesinde ramazanda iftar sofraları kurulacak.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, iftar organizasyonunun yapılacağı Serinevler Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek hazırlık sürecini inceledi.

Kaymakam Mehmet Aksu, bu anlamlı buluşmaya tüm Yüreğir halkını davet ederek, "Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyoruz." dedi.

Program kapsamında, iftar sonrasında ilahi dinletileri ve semazen gösterileri de gerçekleştirileceği bildirildi.