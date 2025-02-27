Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü milli tenisçi Ergi Kırkın'ı transfer etti
Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), milli tenisçi Ergi Kırkın'ı transfer etti.
Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), milli tenisçi Ergi Kırkın'ı transfer etti.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve tenisçi Ergi yer aldı.
Keskin, son yıllarda yaptıkları yatırımlarla tenise önemli katkılar sunduklarını ifade ederek, "Bu transfer, Türk tenisinin geleceği için atılmış büyük bir adımdır." dedi.
Ergi ise kulübe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kulübümüzü, Adana'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım." diye konuştu.
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