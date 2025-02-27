Adana'da yangında çiftliği zarar gören besiciye yem ve malzeme desteği verildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki çiftliğinde yangın çıkan besiciye, yem ve malzeme yardımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Zeytinbeli Mahallesi'ndeki çiftliğinde 8 Şubat'ta çıkan yangında 120 küçükbaş ve 10 büyükbaşı telef olan, ahırı ile ekipmanları zarar gören Rasim Soylu'yu ziyaret etti.

Kökçüoğlu, besiciye 11 ton büyükbaş ve küçükbaş yemi ile çadır ve mısır silajı verildiğini belirterek, kendisine Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında da 15 büyükbaş desteği sağlanacağını söyledi.

Ziyarette Kökçüoğlu'nun aracılığıyla Rasim Soylu'yla telefonda görüşen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Yumaklı görüşmede, "Çok üzüldüm. Arkadaşlar sizin yanınızda. Gereken ne varsa sonuna kadar yanınızda olacaklar. Adana'ya geldiğimde de inşallah fırsat bulursak sizi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.