Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis
Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Ş. ile avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Selahattin Ş'nin ekmek alma konusu yüzünden tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi bıçakla öldürdüğünü anlatarak sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Tutuklu sanık Selahattin Ş. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Olay
Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat 2024'te tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Selahattin Ş (26), 25 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.
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