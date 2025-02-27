Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis

        Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis
        ABONE OL

        Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Ş. ile avukatı katıldı.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Selahattin Ş'nin ekmek alma konusu yüzünden tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi bıçakla öldürdüğünü anlatarak sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Tutuklu sanık Selahattin Ş. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığı "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat 2024'te tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Selahattin Ş (26), 25 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Adana'da yangında çiftliği zarar gören besiciye yem ve malzeme desteği veri...
        Adana'da yangında çiftliği zarar gören besiciye yem ve malzeme desteği veri...
        Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü milli tenisçi Ergi Kırkın'ı transfer...
        Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü milli tenisçi Ergi Kırkın'ı transfer...
        Yüreğir'de ramazan boyunca iftar sofrası kurulacak
        Yüreğir'de ramazan boyunca iftar sofrası kurulacak
        Adana'da konteyner çalmaya çalışırken yakalanan 2 sanığa 5'er yıl hapis cez...
        Adana'da konteyner çalmaya çalışırken yakalanan 2 sanığa 5'er yıl hapis cez...
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen...
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen...
        Adana Valisi Köşger, sanayi kuruluşlarını ziyaret etti
        Adana Valisi Köşger, sanayi kuruluşlarını ziyaret etti