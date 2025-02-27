Adana'da "Nadir Hastalıklar Günü" etkinliği düzenlendi

Programda nadir hastalıklarla mücadele eden çocuklar için pasta kesildi, yüz boyama etkinliği yapıldı.

ÇÜ Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan, etkinlikteki konuşmasında, hastalıkların erken teşhisi için topuk kanı testi yaptırılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.