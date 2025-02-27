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        Adana'da "Nadir Hastalıklar Günü" etkinliği düzenlendi

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde "Nadir Hastalıklar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:06
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        Adana'da "Nadir Hastalıklar Günü" etkinliği düzenlendi
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde "Nadir Hastalıklar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        ÇÜ Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan, etkinlikteki konuşmasında, hastalıkların erken teşhisi için topuk kanı testi yaptırılması gerektiğini söyledi.

        Testin zararsız olduğunu dile getiren Mungan, erken tanının tedavi sürecindeki önemini anlattı.

        Programda nadir hastalıklarla mücadele eden çocuklar için pasta kesildi, yüz boyama etkinliği yapıldı.

        Etkinlik sonunda gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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