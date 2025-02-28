Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

        Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman tarafından verilen vaazda ramazanın önemi anlatıldı.

        Daha sonra vatandaşlar, saf tutup İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan ilk teravih namazını eda etti.

        - Mersin

        Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

        Burada İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından ramazanla ilgili vaaz verildi.

        Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

        - Hatay

        Hatay'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne geldi.

        Camideki vatandaşlar, kılınan namazın ardından dua etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de yatsı ezanı sonrası vatandaşlar, kent merkezi ve ilçelerdeki camilere geldi.

        Kılınan namazın ardından vatandaşlar dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dav...
        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dav...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açık...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açık...
        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı
        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı
        Prof. Dr. Sebe: Kas içine uygulanması gereken ilaçlar damar yoluyla verilme...
        Prof. Dr. Sebe: Kas içine uygulanması gereken ilaçlar damar yoluyla verilme...
        Narkotik köpeği 'Uzi', şofbene gizlenen çoraptaki uyuşturucuyu buldu
        Narkotik köpeği 'Uzi', şofbene gizlenen çoraptaki uyuşturucuyu buldu
        Adana'da kendisini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan sanığa dav...
        Adana'da kendisini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan sanığa dav...