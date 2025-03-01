Adana'da "Narko Alan Uygulaması" yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında okul önleri, sokak araları ile park ve bahçelerde Narko Alan Uygulaması yaptı.

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