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        Adana'da "Narko Alan Uygulaması" yapıldı

        Adana'da "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:59
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        Adana'da "Narko Alan Uygulaması" yapıldı
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        Adana'da "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında okul önleri, sokak araları ile park ve bahçelerde Narko Alan Uygulaması yaptı.

        Uygulamada durdurulan şahısların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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