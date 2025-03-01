Adana'da yapılan asayiş uygulamasında, aranan 16 şüpheli yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 ve 28 Şubat'ta 51 noktada 30 ekip 162 personelin katılımıyla denetimlerde bulundu.
Denetimlerde, 6 bin 683 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, araçlar kontrol edildi.
Çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 tüfek, 2 kurusıkı tabancayla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 1 milyon 199 bin 371 lira para cezası verildi.
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