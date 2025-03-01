Adana'da iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yüreğir ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde, 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör ele geçirildi.
Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.