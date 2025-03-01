Adana'da iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Adreslerde, 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yüreğir ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.

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