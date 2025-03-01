Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yüreğir ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde, 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör ele geçirildi.

        Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da yapılan asayiş uygulamasında, aranan 16 şüpheli yakalandı
        Adana'da yapılan asayiş uygulamasında, aranan 16 şüpheli yakalandı
        Adana'da "Narko Alan Uygulaması" yapıldı
        Adana'da "Narko Alan Uygulaması" yapıldı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı
        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dav...
        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dav...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açık...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açık...
        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı
        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı