Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan
Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 38 Murat Uğur Eser), Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, Aimbetov
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Bardhi, Fredy, Okita, Puscas
Sarı kartlar: Dk. 10 Mohammed, Dk. 45+1 Bardhi (Sipay Bodrum FK), Dk. 26 Burhan Ersoy (Adana Demirspor)
ADANA
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