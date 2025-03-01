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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 38 Murat Uğur Eser), Burhan Ersoy (Dk. 67 Aksel Aktaş), Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan (Dk. 46 Ozan Demirbağ (Dk. 90+8 Ahmet Yılmaz)), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası (Dk. 88 Osman Kaynak), Aimbetov (Dk. 46 Salih Kavrazlı)

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka (Dk. 89 Celal Dumanlı), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Mohammed, Bardhi (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Okita (Dk. 80 Ege Bilsel), Puscas (Dk. 80 Dimitrov)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Mohammed, Dk. 45+1 Bardhi, Dk. 85 Celustka, Dk. 90+5 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Dk. 26 Burhan Ersoy, Dk. 90+8 Murat Uğur Eser (Adana Demirspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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