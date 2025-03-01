Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan
Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 38 Murat Uğur Eser), Burhan Ersoy (Dk. 67 Aksel Aktaş), Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan (Dk. 46 Ozan Demirbağ (Dk. 90+8 Ahmet Yılmaz)), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası (Dk. 88 Osman Kaynak), Aimbetov (Dk. 46 Salih Kavrazlı)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka (Dk. 89 Celal Dumanlı), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Mohammed, Bardhi (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Okita (Dk. 80 Ege Bilsel), Puscas (Dk. 80 Dimitrov)
Sarı kartlar: Dk. 10 Mohammed, Dk. 45+1 Bardhi, Dk. 85 Celustka, Dk. 90+5 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Dk. 26 Burhan Ersoy, Dk. 90+8 Murat Uğur Eser (Adana Demirspor)
ADANA
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