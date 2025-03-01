Adana'da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine iftar verildi

Organizasyonu yürüten Hakan Özden, iftar programının 20 yıldır hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Biz burada insanlar arasında bir köprü görevi görüyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin." dedi.

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