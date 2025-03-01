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        Adana'da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine iftar verildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde hayırsever iş insanlarının desteğiyle iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:41
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        Adana'da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine iftar verildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde hayırsever iş insanlarının desteğiyle iftar programı gerçekleştirildi.

        Kozan Belediyesi Sosyal Binası'nda kurulan iftar çadırında, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram edildi.

        Organizasyonu yürüten Hakan Özden, iftar programının 20 yıldır hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Biz burada insanlar arasında bir köprü görevi görüyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin." dedi.

        Özden, iftar çadırının ramazan boyunca her gün hizmet vereceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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